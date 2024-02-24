交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2139 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 新评论 Mikhail Mishanin 2020.11.19 15:39 #21381 Aleksey Vyazmikin: 我的目的不是要建立一个市场模型，我的目的只是要从价格变动中获利......。 最真实的目标!而对我来说，收入是评估模型/方法的最正确的标准，任何东西，稳定的收入。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 15:49 #21382 mytarmailS: 这是一个简单的逻辑比较，把所有的东西都归结为每个人，这很原始，也很正确。原始的，因为你可以更精确地描述它。这是愚蠢的，因为你不能做相反的事情。 正是Maraque。到目前为止，我已经根据威廉姆斯描述了纯棒的趋势，从第一阶的最大最小值，从第二阶的最大最小值和第三阶的最大最小值。 而速率是计数的。 我把它编码为TrUpB_1 TrDnEx1_0 - 它是一个平面。二阶趋势是指在二阶极值出现后趋势不改变方向。 个别状态也是如此--由同阶极值之间的速度定义的走廊变窄和变宽。还有一个JumpUp和bar fence--它是当一阶最高点的低点在下一阶的一个柱子后交替出现。这是一个问题，似乎很容易识别，但数据差异太大。一般来说，它是指几根钢筋像栅栏一样，也就是说，它比普通走廊更厚。 一个趋势也是由身体散布（走廊）与最小最大的比率来定义的，尽管它不是很正确。它可能是一条薄薄的平坦走廊，它的长度可能只由存在的时间决定，可能，我们应该计算条数。这真的很复杂，积分和时间...我还没有搞清楚。显然，如果走廊的宽度对于一个范围来说是正常的，那么它就是一个平面，如果它更宽，它就是一个栅栏。 好吧，一般来说，这样一个有趣的世界是在132条上获得的））））。我根据系列的状态和以前的状态来规划通道穿透的逻辑。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 16:25 #21383 dr.mr. mom: 给你的私人信息已经关闭，写给你自己。 他们对朋友是开放的。 VVT 2020.11.19 17:08 #21384 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 嗯，一般来说，这样一个有趣的世界在132条))))。我根据系列的状态和以前的状态来规划突破通道的逻辑。 突破 通道时，你是向内还是向外交易？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:12 #21385 VVT: 当通道被突破时，交易是向通道内侧还是向外侧？ 在外面。里面的情况更难。虽然一切都取决于条件。只是，对外界的算法是很明显的。我们应该在里面思考）））） mytarmailS 2020.11.19 17:16 #21386 Valeriy Yastremskiy: 只不过是在做马拉松。到目前为止，我已经在威廉姆斯的轨道上描述了它......... 没有得到它) Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:42 #21387 mytarmailS: 我不明白）。 好吧，问题是关于BP国家的编码。我起初想用数字，但后来我明白我不可能记住所有的东西，所以我决定用缩写的文字来显示静止的区域。哦，你是威廉姆斯的朋友？ 短期中期极值？ 我有第一、第二和第三阶。简而言之，在代码注释中写。威廉姆斯比ZZ的信息量更大。 mytarmailS 2020.11.19 18:13 #21388 Valeriy Yastremskiy: 嗯，问题是关于对BP状态进行编码。起初我想用数字，但我意识到我不可能记住所有的东西，所以我决定用缩写的文字标记固定的部分。哦，你是威廉姆斯的朋友？ 短期中期极值？ 我有第一、第二和第三阶。简而言之，在代码注释中写。而威廉姆斯比ZZ的信息量更大。 我不是朋友，我的意思是别的东西，威廉姆斯在这里不太可能工作。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 19:01 #21389 mytarmailS: 我没有，我说的是别的东西，威廉姆斯在这里是行不通的。 我不是在说威廉姆斯，他是一个例子，我忘乎所以了。我说的是编码。好吧，我想我没有把它全部看完。我只是想解释如何使不同尺度的人字形数据，以相对的数据单位，也许会有帮助。 mytarmailS 2020.11.19 19:22 #21390 Valeriy Yastremskiy: 我不是在说威廉姆斯，他是一个例子，他被冲昏了头脑。我说的是编码。我想我没有把它全部看完。关于如何使不同尺度的人字形数据，以相对单位来准备数据，也许并会有帮助。 为什么我需要它？ 用趋势线检查策略，并将一切转换为符号？))) 此外，我知道如何做，我只是好奇地想听听更多的选择 ... 我不知道......我打了一个初稿，可以说是算法的初稿，归纳得不是很好，但有时是一个很好的猜测。 如果有人要捣鼓它，我们可以讨论如何表示数据，使AMO能够理解一些东西，虽然我甚至没有直接尝试过不规范化。 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的目的不是要建立一个市场模型，我的目的只是要从价格变动中获利......。
最真实的目标!而对我来说，收入是评估模型/方法的最正确的标准，任何东西，稳定的收入。
这是一个简单的逻辑比较，把所有的东西都归结为每个人，这很原始，也很正确。
原始的，因为你可以更精确地描述它。
这是愚蠢的，因为你不能做相反的事情。
正是Maraque。到目前为止，我已经根据威廉姆斯描述了纯棒的趋势，从第一阶的最大最小值，从第二阶的最大最小值和第三阶的最大最小值。 而速率是计数的。 我把它编码为TrUpB_1 TrDnEx1_0 - 它是一个平面。二阶趋势是指在二阶极值出现后趋势不改变方向。
个别状态也是如此--由同阶极值之间的速度定义的走廊变窄和变宽。还有一个JumpUp和bar fence--它是当一阶最高点的低点在下一阶的一个柱子后交替出现。这是一个问题，似乎很容易识别，但数据差异太大。一般来说，它是指几根钢筋像栅栏一样，也就是说，它比普通走廊更厚。
一个趋势也是由身体散布（走廊）与最小最大的比率来定义的，尽管它不是很正确。它可能是一条薄薄的平坦走廊，它的长度可能只由存在的时间决定，可能，我们应该计算条数。这真的很复杂，积分和时间...我还没有搞清楚。显然，如果走廊的宽度对于一个范围来说是正常的，那么它就是一个平面，如果它更宽，它就是一个栅栏。
好吧，一般来说，这样一个有趣的世界是在132条上获得的））））。我根据系列的状态和以前的状态来规划通道穿透的逻辑。
突破 通道时，你是向内还是向外交易？
在外面。里面的情况更难。虽然一切都取决于条件。只是，对外界的算法是很明显的。我们应该在里面思考））））
只不过是在做马拉松。到目前为止，我已经在威廉姆斯的轨道上描述了它.........
好吧，问题是关于BP国家的编码。我起初想用数字，但后来我明白我不可能记住所有的东西，所以我决定用缩写的文字来显示静止的区域。哦，你是威廉姆斯的朋友？ 短期中期极值？ 我有第一、第二和第三阶。简而言之，在代码注释中写。威廉姆斯比ZZ的信息量更大。
我不是朋友，我的意思是别的东西，威廉姆斯在这里不太可能工作。
我不是在说威廉姆斯，他是一个例子，我忘乎所以了。我说的是编码。好吧，我想我没有把它全部看完。我只是想解释如何使不同尺度的人字形数据，以相对的数据单位，也许会有帮助。
为什么我需要它？ 用趋势线检查策略，并将一切转换为符号？)))
此外，我知道如何做，我只是好奇地想听听更多的选择 ...
我不知道......我打了一个初稿，可以说是算法的初稿，归纳得不是很好，但有时是一个很好的猜测。
如果有人要捣鼓它，我们可以讨论如何表示数据，使AMO能够理解一些东西，虽然我甚至没有直接尝试过不规范化。