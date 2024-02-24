交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1033

Roffild:

我是一个程序员，不是一个心灵感应者。任何问题，我都会给你答案......。

答案：42 :D

如果你准备作为一个程序员来回答，这里有一个快速的问题--一个编程任务，同时检查你所坚持的技能。

在附件中，有一个EA的欧元兑美元H1 信号的模板，我们需要确定其形成的算法。

如果你愿意，你可以把解决方案作为一个EA发布，并在行动中展示预测器bruteforcing和你的机器学习库的力量。

我建议所有感兴趣的机器学习者加入，我也准备用我的MO来解决所提出的问题或任何其他作为模板的问题。

也许在这种划线模式下，我们至少能够制定出一些共同的方法和格式））。

附加的文件：
在保存模板之前，所有指标都应该被删除。它可能不是name=main指标，但数据没有显示。

而且，哪里能保证该战略是有利可图的？也许这只是一个幸运的历史片段...

似乎没有人读过我的图书馆，因为没有专门关于它的问题。每个人都想得到圣杯，却不了解找到它的方法。

 
罗费尔德

主条目在所有的模板中，它不干扰，那里的数据只是图形对象 - 箭头，蓝色 - 买入，红色 - 卖出。

你打开欧元兑美元H1图表并下载文件（菜单Charts/Template/Load Template...），并在上下文菜单中查看对象列表。


而且没有人要求你提供圣杯，只是为了解决问题，在实践中确认你所说的和图书馆的工作方式。

阿列克谢-特伦特夫
如果你对高级神经网络架构感兴趣，就会出现一些非常有趣的想法。当然，这很难详细说明，你需要对抖动的框架有经验，并对一般的矢量数学有了解。
但这是值得的。
至于市场，我没有什么可展示的，市场是***inok），需要很多时间。
请到我们这里来，我们有一个安静而舒适的环境）我将描述并通过实例向你展示如何准备深度网络。

不要给他，他会把你的脑子搞坏的。

 
我在论坛上交流，不支持教派

)

我感兴趣的是为什么它应该工作的概念，而不是什么连接到什么以及如何快速连接

对方法的理论解释，我没有从代码中意识到它，而且为了理解它而使用java和spark等也没什么意思。

也就是说，你是如何看待和处理iO的，你的理解深度，可以说是。

如果你回答43，我就不会再问了 :)

 

我的部分库，是在MQL5上的，没有直接与Apache Spark链接。在Java中，有一个单独的模块 可以转换数据用于Spark。而且这个模块 应该被移植到Python上。

Apache Spark是一个分布式 大数据处理系统+随机森林的模块。可以处理1000台服务器上的数据（Facebook偶然发现了这样一个门槛）。

大数据--当文件处理无法装入RAM时。

给出：2年内有800个预测因子，在5GB中。

任务：使用一些 廉价的亚马逊服务器，在1-2小时内创建250棵树。

解决方案：AWS EMR + Apache Spark。

有什么办法可以不使用Spark来解决这个问题吗？

 

Apache Spark可以让你忘记内存不足的问题。

我创建了一个 500棵树的随机森林，有7000个预测因子和30GB的数据。亚马逊在两台有16个CPU的服务器上运行了15个小时。

 
那么随机森林中的7000个预测因子的意义何在？这仍然是再培训。取了大约30-40个预测器，训练了森林。然后我逐一检查了它们，并通过这种方式选择了4个预测器。

用四个预测器训练的森林比用30-40个预测器训练的森林要好一点，但也差不了多少。特别是外汇的报价有更多的随机数据类型，结果是相对于负数来说，所需的类别为+5%（正确预测55%）。

当然，也许我们可以以某种方式从价格系列中提取一个成分，从而更好地划分类别，但到目前为止，我还没有成功做到这一点。

我的观点是，没有必要创建预测器。我认为这不会有多大意义，它只会让森林的再培训更快。

他们决定把没有能力的人塞进去，并毫无意义地增加预测者。

你从哪里得到这么多的预测因子？ 它们的重要性 如何？有1/3的森林没有包括在训练集中，95%的重要性很低。而现在有这么多的预测器，3个小时做一次预测，系统的反应是什么？)
