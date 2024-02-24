交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1027 1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:26 #10261 阿列克谢-维亚兹米 金。你需要得到一堆形成水平的指标，并试图确定从众多水平中的哪一个会出现反弹。换句话说，分类应该在这里发挥作用。这是真的，只有一个指标就够了。我们不需要很多。我将用一个正确的定义来总结你所说的回弹的问题。界定它是什么级别。它是支撑或阻力（蓝色或红色）。因此，如果支撑位低于价格，我们就会反弹，如果支撑位高于价格，我们就会突破它。从阻力来看，如果它在价格之上，我们就会反弹，如果它在价格之下，我们就会突破它。更准确地说，.... Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:45 #10262 但任何级别都可能变成一个腐败的婊子，并多次改变其地位，所以我们应该如何处理？假设我们有一个被反复打破的水平，而科蒂尔像侯爵的双桅船一样在它周围逡巡。在这种情况下，我们应该怎么做？ 结论表明，NS的目标应该是这样的，以便从中获利。 在蓝线高于汇率的地方--买入。报价下的红线--卖出。结果，该水平改变了它的地位，但在改变的时刻，你是在一个有利可图的价格。最后，价格改变了它的地位，但在改变的那一刻，你是在一个有利的价格。但当然这是一个很大的问题，在掌握了它之后（在国家计算机中的水平工作），我们可以得到相当好的TS，这将很容易地从一个水平到另一个水平，从那些需要它的水平开始，并突破需要它的水平。最主要的是原则上对TS的纯洁态度。我不想犯错。并听取了你的版本..... Aleksey Vyazmikin 2018.07.22 01:48 #10263 Mihail Marchukajtes:没错，只要一个指标就够了。你不需要一大堆。而我要用一个更好的定义来总结你说的反弹的问题。界定它是什么级别。支持或阻力（蓝色或红色）。因此，如果支撑位低于价格，我们就会反弹，如果支撑位高于价格，我们就会突破它。从阻力来看，如果它在价格之上，我们就会反弹，如果它在价格之下，我们就会突破它。更准确地说，....好吧，只是为了分享我的经验--我花了很多时间来解决寻找反弹水平的问题（支持/阻力在这里是多余的术语，只给出了运动矢量，这其实并不重要），所以我正好使用了这套指标，算法使用了不同的方法来选择一个或另一个水平，也考虑到了这些水平的密度。我用它来估计获利。我没有使用它，因为我没有在真实账户上下注，我只是在做一个一年没有动过的项目。我认为借助MO来寻找一些迹象，以确定将发生修正的水平是一个好主意。为此有许多指标：中枢、缺口、纤维、RSI水平、标准偏差 通道、不同的浮动通道、ATR等等。反弹可能来自现有的一些指标，但问题是什么。 Renat Akhtyamov 2018.07.22 07:15 #10264 Mihail Marchukajtes:可以理解的是，既然你建议这样做，我也应该开始。.....这里有一个好的、正确的屏幕。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习：理论与实践（交易和超越）。 mytarmailS, 2018.07.21 20:57 很多人觉得这很难相信，但欧盟的趋势逆转的原因是我画的，而不是在图表的极端。 市场非常善于玩弄人头((这对开始有帮助吗？ mytarmailS 2018.07.22 08:49 #10265 Mihail Marchukajtes:伙计，如果你不介意的话，我要引用那部著名的卡通片，"你是个笨蛋!!!!"(为什么？老兄)))对不起，但如果你在随机生成的行上画曲线，并观察上面的任何目标，那么你就至少木到了腰部 :) 在回复一个帖子之前，最好先阅读一下。 阿列克谢-维亚兹米 金。我还考虑到了这些级别的密度。 那你是如何计算密度的？ 你到底是如何计算密度的？ Renat Akhtyamov 2018.07.22 08:59 #10266 mytarmailS:老兄)))对不起，但如果你在随机生成的行上画出曲线，并在上面看到任何目标，那么你至少是木头到腰了 :)你想强迫自己做正确的事情，我理解。 确切地说，使它 我正在掌握它，我正在掌握它（？），没有争论））。 然而，你认为这很容易，只要去想一想，没有图表????，怎么做？)))"在这里光看是不够的，在这里你必须思考，在这里你必须盯着........" //+++ mytarmailS 2018.07.22 09:13 #10267 Renat Akhtyamov: 你想让它变得正确。哦，别这样，雷纳特...))让我再解释一下... 我生成了一个带有趋势成分的 随机（这不是价格） 系列，并将其涂上技术分析模式，以表明事后的经典TA甚至可以描述随机）），即使在随机中，这种TA也是存在的，但它不存在，它只是带有趋势成分的系列的一种属性。任何反转都可以用TA的数字来描述，它永远是一个头 肩顶，或双顶或三顶，甚至是随机的，但同时它并没有给这些数字带来任何预测的属性。 而米哈伊尔拿着随机的东西对我说--你在随机中画错了线））），你明白吗？ Renat Akhtyamov 2018.07.22 09:16 #10268 mytarmailS:哦，该死，雷纳特...))我再解释一下... 我生成了一个带有趋势成分的 随机（这不是价格） 系列，并将其涂上技术分析模式，以表明事后的经典TA甚至可以描述随机）），即使在随机中，这个TA也有点存在，但它不存在，它只是带有趋势成分的系列的一个属性。任何反转都可以用TA的数字来描述，它永远是一个头肩顶，或双顶或三顶，甚至是随机的，但同时它并没有给这些数字带来任何预测的属性。 米哈伊尔拿着随机数对我说，你刚刚画错了线))))，在随机数中看到了吗？错了））啊哈哈我不是在争论。 哈哈哈 ) Ivan Negreshniy 2018.07.22 09:44 #10269 我想知道是否有人知道如何区分随机生成的BP和真实价格的BP，如果有的话请解释一下...... mytarmailS 2018.07.22 10:07 #10270 伊万-内格雷什尼。我想知道是否有人知道如何区分随机生成的BP和真实的BP，如果有的话，请解释一下......我不知道如何 1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你需要得到一堆形成水平的指标，并试图确定从众多水平中的哪一个会出现反弹。换句话说，分类应该在这里发挥作用。
这是真的，只有一个指标就够了。我们不需要很多。我将用一个正确的定义来总结你所说的回弹的问题。界定它是什么级别。它是支撑或阻力（蓝色或红色）。因此，如果支撑位低于价格，我们就会反弹，如果支撑位高于价格，我们就会突破它。从阻力来看，如果它在价格之上，我们就会反弹，如果它在价格之下，我们就会突破它。更准确地说，....
但任何级别都可能变成一个腐败的婊子，并多次改变其地位，所以我们应该如何处理？假设我们有一个被反复打破的水平，而科蒂尔像侯爵的双桅船一样在它周围逡巡。在这种情况下，我们应该怎么做？
结论表明，NS的目标应该是这样的，以便从中获利。
在蓝线高于汇率的地方--买入。报价下的红线--卖出。结果，该水平改变了它的地位，但在改变的时刻，你是在一个有利可图的价格。最后，价格改变了它的地位，但在改变的那一刻，你是在一个有利的价格。但当然这是一个很大的问题，在掌握了它之后（在国家计算机中的水平工作），我们可以得到相当好的TS，这将很容易地从一个水平到另一个水平，从那些需要它的水平开始，并突破需要它的水平。最主要的是原则上对TS的纯洁态度。我不想犯错。并听取了你的版本.....
好吧，只是为了分享我的经验--我花了很多时间来解决寻找反弹水平的问题（支持/阻力在这里是多余的术语，只给出了运动矢量，这其实并不重要），所以我正好使用了这套指标，算法使用了不同的方法来选择一个或另一个水平，也考虑到了这些水平的密度。我用它来估计获利。我没有使用它，因为我没有在真实账户上下注，我只是在做一个一年没有动过的项目。我认为借助MO来寻找一些迹象，以确定将发生修正的水平是一个好主意。为此有许多指标：中枢、缺口、纤维、RSI水平、标准偏差 通道、不同的浮动通道、ATR等等。反弹可能来自现有的一些指标，但问题是什么。
可以理解的是，既然你建议这样做，我也应该开始。.....
这里有一个好的、正确的屏幕。
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
很多人觉得这很难相信，但欧盟的趋势逆转的原因是我画的，而不是在图表的极端。
市场非常善于玩弄人头((
伙计，如果你不介意的话，我要引用那部著名的卡通片，"你是个笨蛋!!!!"(为什么？
老兄)))对不起，但如果你在随机生成的行上画曲线，并观察上面的任何目标，那么你就至少木到了腰部 :)
我还考虑到了这些级别的密度。
你想强迫自己做正确的事情，我理解。
我正在掌握它，我正在掌握它（？），没有争论））。
然而，你认为这很容易，只要去想一想，没有图表????，怎么做？)))"在这里光看是不够的，在这里你必须思考，在这里你必须盯着........" //+++
你想让它变得正确。
哦，别这样，雷纳特...))让我再解释一下...
我生成了一个带有趋势成分的 随机（这不是价格） 系列，并将其涂上技术分析模式，以表明事后的经典TA甚至可以描述随机）），即使在随机中，这种TA也是存在的，但它不存在，它只是带有趋势成分的系列的一种属性。任何反转都可以用TA的数字来描述，它永远是一个头 肩顶，或双顶或三顶，甚至是随机的，但同时它并没有给这些数字带来任何预测的属性。
而米哈伊尔拿着随机的东西对我说--你在随机中画错了线））），你明白吗？
米哈伊尔拿着随机数对我说，你刚刚画错了线))))，在随机数中看到了吗？错了））啊哈哈
我想知道是否有人知道如何区分随机生成的BP和真实价格的BP，如果有的话请解释一下......
我不知道如何