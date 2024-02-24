交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1026

mytarmailS:

)))) omg...

你为什么不买，你比马还笨吗？

可预见的事情

为什么不呢)

你怎么会认为我没有买呢？

 
khorosh

棘手的部分是什么？从通道的下边界弹起，对马来说是很清楚的）。


事后可以画出任何东西，这就是技术分析的意义所在。

一切都在运作，趋势、浮云等))))。


你知道这些价格是多少吗？


这里有一个简单的代码

价格 <- cumsum(rnorm(500))

plot(price,t="l")


如果你不明白，这是一个随机生成的报价。

人们经常看到他们没有看到的东西，他们看到他们想看到的东西。

 
khorosh

你怎么会认为我没有买呢？

易于检查）只需展示交易）。

 
mytarmailS:

khorosh

我的半自动机器在十字架上工作，因为它使用平均数，我不交易主要的。我设定趋势方向，其余的由机器完成。这是交易的时间，当欧元兑美元的交叉盘在周四转为上升。


谢谢你！直到现在我还不相信我可以在经典的TA上赚钱，你是个英雄。

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

远的不说，他们也不是随机的。

科蒂尔从和到，可能是在随机的基础上

雷纳特，不是引号是随机的，图片中的东西是随机的

 
mytarmailS:

雷娜特，不是引言是随机的，而是图片中的内容是随机的。

啊啊啊。

实事求是

----

那么，在如此混乱的情况下，如何出现一个水平，如何训练一台机器？

按照你的逻辑，你需要把各种茶叶分析塞进算法中，做相反的事情？

-----

好了，为了说服，展示我的，所以他们不认为，像通常在这个分支，我的问题，他们不是为了自己， 而是为了利益的运动。


 

看看谁在谈论!!!!!最主要的是要开始行动。

事实上，市场的性质决定了对它的理解可能违背逻辑和常识。为什么？因为没有这种东西，没有自然，没有法律或模式。市场就是现在的样子，为什么会这样呢？这个问题的答案非常简单。因为在这一时刻，买家和卖家之间的意见平衡是这样的，在这一小时内是这样的，在下一小时内是这样的。嗯，这都是幻想....哲学!!!!

 
mytarmailS:

对不起，伙计，但我要引用著名的卡通片 "你是个气球!!!!"中的话(为什么？因为你的例子表明，你不知道如何使用这种分析。如你的截图所示，BUT用红线完成，我个人看到了潜在的目标。而如果你像你那样画它，那里真的什么都没有。但正如你所看到的，技术分析不仅可以是事后分析。


技术分析的问题是，它总是考虑两种情况。市场通常需要毫不含糊的答案。这个地区的许多居民正是为了这个目的而使用人工智能系统。

另一件事是，你提到了水平的主题。很久以前，我曾试图将水平的价值塞进国家统计局，但没有任何结果。但那是在当时。现在的知识水平完全不同，我认为这个主题是相当有视角的。但让我们先制定问题。谁先??????

 
Mihail Marchukajtes:

谁先??????

你必须拨入一堆形成水平的指标，并试图确定众多水平中的哪一个会反弹。所以，这个分类应该是有效的。

 

可以理解的是，一旦你建议，我也应该开始。

我们希望网络能给我们提供水平的数值--在数字之前，我们会被归一化和随后的反向解释所困扰。

我们独立构建水平，网络决定其重要性--相当合适的任务，但为此我们需要有一个构建水平的算法（基本策略）。人工构建水平被排除在外，因为收集统计数据进行训练会导致错误，最终会影响训练的结果。为了确定其重要性，你需要一个复杂的网络结构来进行排名。这项任务很有意思，但作为主要的、更重要的任务的一个子问题，......。

从基本策略中得到这个水平后，我们要确定它是支撑位还是阻力位？是或不是？- 这是与水平有关的工作的基本任务。在获得该水平后，我们想知道它是支撑位还是阻力位，该水平是在价格上方还是下方并不重要。毕竟，在市场上，人们普遍认为，如果水平在上面，就是阻力，而如果在下面，就是支撑。在这里，我们用人工智能来打破这种刻板印象。在收到价格下方的水平，并将其定义为阻力位，但不是支撑位，我们将处于一个比价格水平更好的位置，这可以作为趋势继续的信号。我将给你一个例子，为此我将挖出我的古老但相当明显的蜡烛图指标，它知道如何形成水平。

烛台形态形成的水平。如果水平被突破，线就变成虚线，就像 "射击之星 "的例子，阻力由红色形成，支持由蓝色形成。现在想象一下这种情况。

在第一条的时候，我们把这条线确定为支撑，并把它染成蓝色，然后事实证明，所有标为红色的时间我们都在比该水平更好的价格区域，任何相对于该水平的购买都是有利可图的，因为通过确定该水平为支撑，我们有可能把利率的增长视为视角，在这种情况下是正确的（预测成功）但它不是那么简单唉......

