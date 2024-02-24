交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1036 1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399 新评论 Roffild 2018.08.01 02:22 #10351 AlgLib使用R参数对训练到样本分区的修改。在AlgLib中对完成的随机森林 本身的解释与相同的Spark没有区别。override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = { // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128 // Classifies using majority votes. // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now. val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0) _trees.view.foreach { tree => val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats val total = classCounts.sum if (total != 0) { var i = 0 while (i < numClasses) { votes(i) += classCounts(i) / total i += 1 } } } Vectors.dense(votes) } 同样的，用这些树的数量来划分树的预测之和。 Igor Makanu 2018.08.01 22:08 #10352 罗费尔德。 这个想法本身：把不同指标的一些数据扔进随机森林，得到一个超级指标。寻找圣杯的方法需要测试出格的想法。一个有问题的想法，或者说由此产生的指标将给出有问题的结果 在信息论中有这样一个概念，即可靠性："可靠性是一种没有隐藏错误的信息属性"，如果你有指标作为输入数据（你称之为预测器），那么这些数据并不总是携带可靠的信息...以及数学仪器应该发现什么结果？ 好吧，如果你使用在策略测试器中 具有积极预期的指标进行训练，那么为什么要使整个过程复杂化--策略测试器将立即显示结果....。 如此恶性循环 从本质上说，你是想从汽车仪表盘上取下所有的仪表，把它们混在一起，然后取其读数来计算......？好吧，让它成为汽车的角速度 - 你知道没有这样的仪器，但在这里你想找到角速度和句号！！！。 我认为，要么使用数学上合理的公式（来自物理学、数学、几何学）和OHLC，要么所有这些操纵仍然是自取灭亡。 Roffild 2018.08.02 00:42 #10353 要训练的模型是基于相关点的。有可能将所有的指标值集合到一个数组中。这完全取决于转储数据时将选择的训练点。如果训练点与某一特定指标有很好的相关性，那么该模型将预测这一特定指标。 策略测试员 不能像训练模型时那样给出优先值。 Igor Makanu 2018.08.02 08:59 #10354 Roffild: 策略测试员 不能像教授模型时那样给出优先值。优先权值可以在信号模块中设置。 每个市场模型都被设定了一个重要性值，从1到100来衡量。数值越高，模型就越强。 我是指重量 参数https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight 我怀疑，如果你把随机选择的指标组合喂给机器学习，那么机器会找到一个描述市场状况的数学模型。 你的方法更像是在优化一个有很多指标的专家顾问 Roffild 2018.08.02 21:08 #10355 伊戈尔-马卡努。 我不认为，如果你把随机选择的指标组合喂给机器学习，那么机器会找到一个描述市场状况的数学模型。 你的方法类似于优化有大量指标的专家顾问。这种方法根本不像是优化，因为除了列举指标值之外，还要将它们相互比较。 我们可以在很长一段时间内提出一个理论。但为什么，当你实际上可以检查这一切时？ Vladimir Perervenko 2018.08.03 12:59 #10356 罗费尔德。这种方法与优化完全不同，因为除了列举指标值外，还需要相互比较。 你可以提出一个理论很长时间。但为什么，当你实际上可以检查这一切时？这是对所有 "我认为"、"我想 "等的正确回答。 mytarmailS 2018.08.03 14:11 #10357 你好! 有谁知道从mt4到txt或csv文件的智能报价导出器？ 我只需要导出一个工具 - eurodolls，时间框架5:00和50:00。 我只需要导出一个EA，5分钟的时间框架，40-50k的OHLCV烛台，每5分钟更新一次文件，增加一个新的烛台。 你每次都可以下载整个文件。 或者上传一次，然后每隔5分钟用新的蜡烛图更新一次。 第二种方式当然更快。 我在互联网上找到两个出口商 第一个 "输出历史"不工作，因为它是旧的。 (NZ_ExcelLive 可以工作，而且工作得很好，但当我把出口设置为40k烛台时，终端就永远挂起了)) 谁能帮助什么？让我提醒你，我在McMule中是一个完全的零。 Mihail Marchukajtes 2018.08.04 23:29 #10358 Igor Makanu: 一个有问题的想法，或者说由此产生的指标将产生有问题的结果在信息论中有这样一个概念，即可靠性："可靠性是一种没有隐藏错误的信息属性"，如果你有指标作为输入数据（你称之为预测器），那么这些数据并不总是携带可靠的信息...以及数学仪器应该发现什么结果？好吧，如果你使用在策略测试器中 具有积极预期的指标进行训练，那么为什么要使整个过程复杂化--策略测试器将立即显示结果....。如此恶性循环从本质上说，你是想从汽车仪表盘上取下所有的仪表，把它们混在一起，然后取其读数来计算......？好吧，让它成为汽车的角速度 - 你知道没有这样的仪器，但在这里你想找到角速度和句号！！！。我认为，要么使用基于数学的公式（来自物理学、数学、几何学）和OHLC，要么所有这些操纵都是自欺欺人。信息理论当然是好!!!!但人工智能已经走得更远。他们试图在垃圾流中找到可靠的信息。我的意思是，只从每个指标中提取与其他指标的相同可靠信息相结合的可靠信息。不幸的是，根据信息理论，不可能为市场找到一个可靠的指标。一个将只包含可靠信息的指标。自然，它是IMHO [删除] 2018.08.05 08:41 #10359 伊戈尔-马卡努。你的方法类似于用大量的指标来优化一个EA不是什么东西，而是更复杂和低效的模拟物 而他自己也不能完全解释他搞砸了什么以及为什么 :) Renat Akhtyamov 2018.08.05 08:45 #10360 mytarmailS:你好! 有谁知道从mt4到txt或csv文件的智能报价导出器？ 我只需要导出一个工具 - eurodol，时间框架5:00和50:00。 我只需要导出一个EA，5分钟的时间框架，40-50k的OHLCV烛台，每5分钟更新一次文件，增加一个新的烛台。 你每次都可以下载整个文件。 或者上传一次，然后每隔5分钟用新的蜡烛图更新一次。 第二种方式当然更快。 我在互联网上找到两个出口商 第一个输出历史 不启动，因为它是旧的。 (NZ_ExcelLive，另一个运行良好，但当我设置了40k蜡烛图的导出限制时，终端就会永远挂起)) 谁能帮助什么？让我提醒你，我在McMule中是一个完全的零。我有一个内部的。 1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
AlgLib使用R参数对训练到样本分区的修改。
在AlgLib中对完成的随机森林 本身的解释与相同的Spark没有区别。同样的，用这些树的数量来划分树的预测之和。
这个想法本身：把不同指标的一些数据扔进随机森林，得到一个超级指标。
寻找圣杯的方法需要测试出格的想法。
要训练的模型是基于相关点的。有可能将所有的指标值集合到一个数组中。这完全取决于转储数据时将选择的训练点。如果训练点与某一特定指标有很好的相关性，那么该模型将预测这一特定指标。
策略测试员 不能像训练模型时那样给出优先值。
优先权值可以在信号模块中设置。
我是指重量 参数https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight
伊戈尔-马卡努。
这种方法根本不像是优化，因为除了列举指标值之外，还要将它们相互比较。
我们可以在很长一段时间内提出一个理论。但为什么，当你实际上可以检查这一切时？
这种方法与优化完全不同，因为除了列举指标值外，还需要相互比较。
你可以提出一个理论很长时间。但为什么，当你实际上可以检查这一切时？
这是对所有 "我认为"、"我想 "等的正确回答。
一个有问题的想法，或者说由此产生的指标将产生有问题的结果
在信息论中有这样一个概念，即可靠性："可靠性是一种没有隐藏错误的信息属性"，如果你有指标作为输入数据（你称之为预测器），那么这些数据并不总是携带可靠的信息...以及数学仪器应该发现什么结果？
好吧，如果你使用在策略测试器中 具有积极预期的指标进行训练，那么为什么要使整个过程复杂化--策略测试器将立即显示结果....。
如此恶性循环
从本质上说，你是想从汽车仪表盘上取下所有的仪表，把它们混在一起，然后取其读数来计算......？好吧，让它成为汽车的角速度 - 你知道没有这样的仪器，但在这里你想找到角速度和句号！！！。
我认为，要么使用基于数学的公式（来自物理学、数学、几何学）和OHLC，要么所有这些操纵都是自欺欺人。
信息理论当然是好!!!!但人工智能已经走得更远。他们试图在垃圾流中找到可靠的信息。我的意思是，只从每个指标中提取与其他指标的相同可靠信息相结合的可靠信息。不幸的是，根据信息理论，不可能为市场找到一个可靠的指标。一个将只包含可靠信息的指标。自然，它是IMHO
你好!
有谁知道从mt4到txt或csv文件的智能报价导出器？
我只需要导出一个工具 - eurodol，时间框架5:00和50:00。
我只需要导出一个EA，5分钟的时间框架，40-50k的OHLCV烛台，每5分钟更新一次文件，增加一个新的烛台。
你每次都可以下载整个文件。
或者上传一次，然后每隔5分钟用新的蜡烛图更新一次。
第二种方式当然更快。
我在互联网上找到两个出口商
第一个输出历史 不启动，因为它是旧的。
(NZ_ExcelLive，另一个运行良好，但当我设置了40k蜡烛图的导出限制时，终端就会永远挂起))
谁能帮助什么？让我提醒你，我在McMule中是一个完全的零。
