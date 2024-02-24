交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1040

桑桑尼茨-弗门科

你能详细介绍一下这些脚本吗？

我没有问题，把R程序的各个组成部分结合在一起。

在OnInit部分有一个对R的调用，在OnTick部分有一个对信号的调用，产生十几个用R写的函数。这些函数里面是对R包中的函数的调用，包括计算复杂的函数，即调用用C++或Fortran编写的函数，我不太清楚。所有这些多样性在EA中是不可见的，R文本的变化在EA中没有任何变化....。


我的问题是什么？而这个我看不出来的问题，在Python中会如何解决呢？

我不太清楚这个问题究竟是什么。

一篇关于脚本语言的文章，供大家参考 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык 这篇文章有点过时了，但能给人一些启示。

R也不过是一种高度专门用于其开发环境的脚本语言，旨在操纵其自身专门用于R环境的软件包。

 

Mm-hm....

很显然，在最终变得哑口无言之后，这个主题的成员决定休息一下......。

这就对了!

然而，我仍将允许自己提出一个问题。

在Kolmogorov，要预测下一个NE值，需要两个条件。

1.NE的期望值必须是=0。

有两件事符合这一标准。

a) 价格的回报（第一差，增量）。

b) 滑动窗口的增量之和

好的。退货已被打翻在地--没有鱼。增量的总和还没有出现--对吗？

2.滑动窗口中的ACF应该是。

一个周期性的函数。对吗？

有没有人试着绘制这个函数的频率分布？它应该是什么，以便金钱不受限制地流进我们的口袋？

亚历山大_K2

厌倦了在外汇市场上的挣扎，厌倦了试图登上福布斯的顶峰，我们愉快地决定，愚弄人并不是最糟糕的存在方式 :))

 
Maxim Dmitrievsky:

:))我同意，麦克斯。但是，事实上，我确实偶尔会重温一下快乐的过去......关于圣杯 的梦想是不可摧毁的......我可以写一首诗：））））。

亚历山大_K2

:))我同意，麦克斯。但是，为了真实起见，我确实偶尔会沉浸在幸福的过去中......圣杯的梦想是不可摧毁的......是时候写一首诗了:)))

关于ACF--我一直坚持的观点是，在某一点之后，回报必须被逆转，最好的寻找点是在两块ACF方面有明显的周期性。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，当然，我还没有自己动手 :)

顺便说一下，误差也会相当大，但预言不会像所有这些自回归和加奇那样随机。+ 你必须针对不同情况专门修改模型。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :)

让我稍微保证一下--当流量的顺序增加时，Erlang流量中的ACF会出现周期性的变化。

只有（！）在Erlang流中，没有其他。在M1、M5等柱子上使用OHLC工作不会产生这样的效果。

但是，考虑到这个论坛的参与者的最低水平，以及他们眼中的完全愚蠢 - 这个问题将在很长一段时间内得到解决......IMHO。

我们像往常一样，等待科尔敦和阿列申克的到来。他们会在正确的时刻到来。我相信它。

 
亚历山大_K2

一个小小的保证--Erlang流中的ACF随着通量阶数的增加而呈现出周期性。

这是一个不难理解的问题。但尽管如此，存款的结果将是零。

亚历山大_K2

只有（！）在Erlang流中，没有其他方式。在M1、M5等小节上使用OHLC工作不会产生这种效果。

原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的混乱，甚至我都无法忍受）。

这正是文献中描述的情况--祸不单行）IMHO。

 
Dmitriy Skub:

这是一个不难理解的问题。但尽管如此，其结果将是存款为零。

原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的废话，连我都受不了了）。

这正是文献中描述的情况--祸从口出）IMHO。

不，好吧，我可能是错的，迪米特里--我只是无法比较一切。我刚刚在Erlang的第30个订单中看到了欧元兑日元 的ACF的周期性，我很高兴。我以前没有见过...

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :)

你对ACF没有丝毫概念。 顺便说一下，你也会有相当大的误差，但预后不会像所有这些自回归和垃圾那样随意。+ 你必须为不同的情况专门制作一个模型

聪明的想法，这只说明你对ACF没有丝毫的了解。

尤里-阿索连科

一个聪明的想法，只能说明你对ACF没有丝毫的了解。

继续说...

