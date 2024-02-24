交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1030 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.07.24 15:19 #10291 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。比方说，在Euve上，我 昨天谈到了 1.1685的水平。这就是未来的价格水平。 如果你的口袋里有同样的水平，相应地，我的策略和你的策略是一样的。 而最近，在其中一个主题中，7月12日，我说了这样的话。 "例子--eva将在1.1712，1.1744，100%。" 如果你的谜题有相同的水平，我的和你的是一样的... .... mytarmailS 2018.07.24 18:45 #10292 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。....是的是的，我记得你的预测，第一次我倾斜了，但第二次我得到了我的。 我得到了比手中的鸟更好一点的东西......。 mytarmailS 2018.07.24 19:28 #10293 那么，是否会有关于如何教授神经元水平的想法？ 或者我提出来是徒劳的？ Dmitry Fedorchenko 2018.07.25 09:38 #10294 mytarmailS: 那么，会不会有一些想法，如何把水平教给神经元？ 或者我提出这个问题是徒劳的我一直在酝酿为市场概况培训一个模型的想法，已经很长时间了。但我还没有足够的经验来实施它）。 好和成预测器另外还有净价格增量。 Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:37 #10295 mytarmailS: 那么，是否会有任何关于如何将神经学教到水平的想法？ 或者我提出这个问题是徒劳的？ 而你认为，从酒吧的高低档学习到教学水平应该有什么不同？ mytarmailS 2018.07.25 10:41 #10296 伊万-内格雷什尼。 而你认为学习水平应该与酒吧里的高低学习有什么不同？如果在一般情况下，不多，只是寻找另一个 Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:54 #10297 mytarmailS:如果在一般情况下不多，只是寻找另一个 如果你系统地看一下，你可以尝试一下子把所有可能的预测对象类型形式化，同时也把可能的预测器类型形式化。 mytarmailS 2018.07.25 11:01 #10298 我不知道这是真的还是假的，但听起来很有意思 https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA mytarmailS 2018.07.25 11:21 #10299 伊万-内格雷什尼。 如果你系统地看，你可以试着一次把所有可能的预测对象类型正规化，同时也把可能的预测者类型正规化。唯一可以预测的对象类型是水平（即未来的价格反弹）。 问题。 1）如何教网络反弹，如果反弹能在5分钟内或一小时内或后天，我提醒你这不是预测的下一个增量。 2）如何用这样一个目标（反弹）然后测量新数据的误差 我还没有答案( Ivan Negreshniy 2018.07.25 11:43 #10300 mytarmailS:唯一可以预测的对象类型是水平（即未来的价格反弹）。 问题。 1）如何教网络反弹，如果反弹能在5分钟内或一小时内或后天，我提醒你这不是预测的下一个增量。 2）如何用这样一个目标（反弹）然后测量新数据的误差 我还没有答案（）。"反弹 "是一个抽象的概念，你可以想到更多这样的图像，如 "突破"，但结果仍然是一个买入或卖出信号，在5分钟、1小时或后天。 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
比方说，在Euve上，我 昨天谈到了 1.1685的水平。这就是未来的价格水平。
如果你的口袋里有同样的水平，相应地，我的策略和你的策略是一样的。
而最近，在其中一个主题中，7月12日，我说了这样的话。
"例子--eva将在1.1712，1.1744，100%。"
如果你的谜题有相同的水平，我的和你的是一样的...
....
是的是的，我记得你的预测，第一次我倾斜了，但第二次我得到了我的。
我得到了比手中的鸟更好一点的东西......。
那么，会不会有一些想法，如何把水平教给神经元？ 或者我提出这个问题是徒劳的
我一直在酝酿为市场概况培训一个模型的想法，已经很长时间了。但我还没有足够的经验来实施它）。
好和成预测器另外还有净价格增量。
那么，是否会有任何关于如何将神经学教到水平的想法？ 或者我提出这个问题是徒劳的？
而你认为学习水平应该与酒吧里的高低学习有什么不同？
如果在一般情况下，不多，只是寻找另一个
如果在一般情况下不多，只是寻找另一个
我不知道这是真的还是假的，但听起来很有意思
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
如果你系统地看，你可以试着一次把所有可能的预测对象类型正规化，同时也把可能的预测者类型正规化。
唯一可以预测的对象类型是水平（即未来的价格反弹）。
问题。
1）如何教网络反弹，如果反弹能在5分钟内或一小时内或后天，我提醒你这不是预测的下一个增量。
2）如何用这样一个目标（反弹）然后测量新数据的误差
我还没有答案(
唯一可以预测的对象类型是水平（即未来的价格反弹）。
问题。
1）如何教网络反弹，如果反弹能在5分钟内或一小时内或后天，我提醒你这不是预测的下一个增量。
2）如何用这样一个目标（反弹）然后测量新数据的误差
我还没有答案（）。