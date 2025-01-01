文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayLongCompareArray 

CompareArray

比较数组与另一个数组。

bool  CompareArray(
   const long&  src[]      // 源数组
   ) const

参数

src[]

[输入]  用于比较的源数组的引用。

返回值

true 如果数组相等, false - 如果不等。

例如:

//--- 例程 CArrayLong::CompareArray(const long &[])
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 与另一数组比较
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
