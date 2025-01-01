- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Insert
在数组中按指定位置插入元素。
|
bool Insert(
参数
element
[输入] 插入到数组的元素值。
pos
[输入] 插入到数组的位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能插入元素。
例如:
|
//--- 例程 CArrayLong::Insert(long,int)