文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayLongSearchLinear 

SearchLinear

在数组里搜索与样本相等的元素。

int  SearchLinear(
   long  element      // 样本
   ) const

参数

element

[输入]  在数组中搜索的样本元素。

返回值

如果成功, 发现元素的位置, -1 - 如果元素未发现。

注释

对于未排序数组, 方法使用线性搜索 (或顺序搜索) 算法。

例如:

//--- 例程 CArrayLong::SearchLinear(long)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 搜索元素
   if(array.SearchLinear(1000000)!=-1) printf("元素发现");
   else                                printf("元素未发现");
   //--- 删除数组
   delete array;
  }