MQL5参考标准程序库数据采集CArrayShortCompareArray 

CompareArray

比较数组与另一个数组。

bool  CompareArray(
   const CArrayShort*  src      // 源指针
   ) const

参数

src

[输入]  CArrayShort 类实例的指针-用于比较的源元素。

返回值

true 如果数组相等, false - 如果不等。

例如:

//--- 例程 CArrayShort::CompareArray(const CArrayShort*)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 创建源数组
   CArrayShort *src=new CArrayShort;
   if(src==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 添加源数组元素
   //--- . . .
   //--- 与另一数组比较
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- 删除数组
   delete src;
   delete array;
  }