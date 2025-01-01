//--- 例程 CArrayShort::Resize(int)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 添加数组元素

//--- . . .

//--- 调整数组大小

if(!array.Resize(10))

{

printf("调整大小错误");

delete array;

return;

}

//--- 删除数组

delete array;

}