//--- 例程 CArrayShort::InsertSort(short)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 添加数组元素

//--- . . .

//--- 排序数组

array.Sort();

//--- 插入元素

if(!array.InsertSort(100))

{

printf("插入错误");

delete array;

return;

}

//--- 删除数组

delete array;

}