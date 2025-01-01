- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
获取数组指定位置的元素。
|
short At(
参数
pos
[输入] 在数组中的期望元素位置。
返回值
成功情况下则为元素值, SHORT_MAX-如果尝试获取位置不存在的元素 (最后的错误 ERR_OUT_OF_RANGE)。
注释
当然, SHORT_MAX 可能是一个数组元素的有效值, 因此若有返回值, 永远检查最后的错误代码。
例如:
|
//--- 例程 CArrayShort::At(int)