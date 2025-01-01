- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Save
保存数组数据至文件。
|
virtual bool Save(
参数
file_handle
[输入] 已由 FileOpen(...) 函数打开的二进制文件句柄。
返回值
true - 如果成功完成, false - 如果出错。
例如:
|
//--- 例程 CArrayShort::Save(int)