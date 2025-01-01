//--- 例程 CArrayShort::InsertArray(const short &[],int)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

short src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 插入其它数组

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("数组插入错误");

delete array;

return;

}

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}