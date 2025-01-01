CArrayFloat

CArrayFloat 类是浮点类型的变量动态数组。

描述

类 CArrayFloat 可供操作浮点类型的变量动态数组。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。此外, 还实现了文件操作方法。

声明

class CArrayFloat : public CArray

标称库文件

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

继承体系 CObject CArray CArrayFloat

类方法

属性 Delta 设置比较冗余度 内存控制 Reserve 分配内存增加数组大小 调整大小 设置数组新大小 (更小) Shutdown 清除数组并完全释放内存 添加方法 添加 在数组末尾添加元素 AddArray 在数组末尾添加另一个数组的元素 AddArray 在数组末尾添加另一个数组的元素 Insert 在数组中按指定位置插入元素 InsertArray 在数组中按指定位置插入另一个数组的元素 InsertArray 在数组中按指定位置插入另一个数组的元素 AssignArray 从另一个数组里拷贝元素至本数组 AssignArray 从另一个数组里拷贝元素至本数组 更新方法 Update 在指定数组位置修改元素 平移 在数组里从给定位置移动一个元素至另一个指定偏移。 删除 从数组的指定位置删除元素 DeleteRange 从数组的指定位置删除一组元素 访问方法 At 获取数组指定位置的元素 比较方法 CompareArray 比较数组与另一个数组 CompareArray 比较数组与另一个数组 数组排序操作 InsertSort 在排序数组里插入元素 搜索 在排序数组里搜索与模型相等的元素 SearchGreat 在排序数组里搜索更多与样本相等的元素 SearchLess 在排序数组里搜索小于样本的元素 SearchGreatOrEqual 在排序数组里搜索大于或等于模型的元素 SearchLessOrEqual 在排序数组里搜索小于或等于模型的元素 SearchFirst 在排序数组里搜索首个与模型相等的元素 SearchLast 在排序数组里搜索最后一个与模型相等的元素 SearchLinear 在数组里搜索与样本相等的元素 输入/输出 virtual Save 保存数组数据至文件 virtual Load 从文件里加载数组数据。 virtual Type 获取数组类型标识符