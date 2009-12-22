请观看如何免费下载自动交易
一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具 - MetaTrader 4EA
一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人账户，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.com 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721
//+------------------------------------------------------------------+ //| autoCountLotsScript.mq4 | //| Copyright yyy999 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73862388 QQ2：73863721 | //| http://waihuiea.5d6d.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721" #property link "http://waihuiea.5d6d.com" #property show_inputs extern datetime startTime=D'2009.12.01',endTime=D'2009.12.31'; //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+
int start() { //---- Alert("账户:"+AccountNumber()+"\n在本段时间内"+TimeToStr(startTime,TIME_DATE) +"____"+TimeToStr(endTime,TIME_DATE)+"的\n已平仓的交易量总计："+DoubleToStr(CountOrdersLots(),2)+"手");//---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate optimal lot size | //+------------------------------------------------------------------+ double CountOrdersLots() { int orders=OrdersHistoryTotal(); // history orders total double LotsSum; //---- calcuulate lots of closed orders -------------------- for(int i=orders-1;i>=0;i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; } if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue; //---- if(startTime<=OrderOpenTime() && endTime>=OrderOpenTime()) LotsSum+=OrderLots(); } Alert("Copyright 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721\nMT4外汇EA开发论坛 http://waihuiea.5d6d.com"); return(LotsSum); }
