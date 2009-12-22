代码库部分
一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具 - MetaTrader 4EA

一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人账户，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.com 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          autoCountLotsScript.mq4 |
//|   Copyright yyy999 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73862388 QQ2：73863721 |
//|                                         http://waihuiea.5d6d.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721"
#property link      "http://waihuiea.5d6d.com"
#property show_inputs
extern datetime startTime=D'2009.12.01',endTime=D'2009.12.31';
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+

int start()
  {
//----
Alert("账户:"+AccountNumber()+"\n在本段时间内"+TimeToStr(startTime,TIME_DATE) 
      +"____"+TimeToStr(endTime,TIME_DATE)+"的\n已平仓的交易量总计："+DoubleToStr(CountOrdersLots(),2)+"手");//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
  //+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double CountOrdersLots()
  {
   
   int    orders=OrdersHistoryTotal();     // history orders total
    double LotsSum;

  
//---- calcuulate lots of closed orders --------------------
      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
          { Print("Error in history!"); break; }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
         //----
      if(startTime<=OrderOpenTime() && endTime>=OrderOpenTime())
      LotsSum+=OrderLots();
                         
     }
	Alert("Copyright 大海QQ：806935610 外汇EA群QQ1：73864135 QQ2：73863721\nMT4外汇EA开发论坛 http://waihuiea.5d6d.com");	    
   return(LotsSum);
  }
