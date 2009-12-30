代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

根据自己的策略改成的ea - MetaTrader 4EA

keyila
显示:
36403
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Strategy Tester Report
RSI 快速模式 QQE V01
AlpariUK-Demo (Build 225)


商品 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 4 小时图 2008.12.01 00:00 - 2009.12.29 20:00 (2008.12.01 - 2009.12.30)
复盘模型 每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数 a=1.2; b=43.2365; c=50.2589; Lots=0.1; slippage=3; diancha=10; kuisun=100; maxlots=1; SL=2000; duan_sl=20; TP=20000; MT4LevelStopReversevB0设置=" MT4-LevelStop-Reverse-vB0设置"; UseATRMode=true; NonATRStopPips=1800; ATRPeriod=9; ATRMultiplier=2; ATRSmoothing=0; UpArrowColor=DodgerBlue; DnArrowColor=OrangeRed; ArrowDistance=0;
经测试过的柱数 2670 用于复盘的即时价数量 12775300 复盘模型的质量 n/a
输入图表错误 420
起始资金 1000.00
总净盈利 2036.62 总获利 3628.03 总亏损 -1591.41
盈利比 2.28 预期盈利 61.72
绝对亏损 313.77 最大亏损 770.07 (26.06%) 相对亏损 43.07% (519.12)
交易单总计 33 卖单 (获利百分比) 29 (55.17%) 买单 (获利百分比) 4 (50.00%)
盈利交易(占总百分比) 18 (54.55%) 亏损交易(占总百分比) 15 (45.45%)
最大: 获利交易 743.33 亏损交易 -200.00
平均: 获利交易 201.56 亏损交易 -106.09
最大: 连续获利金额 4 (798.36) 连续亏损金额 3 (-469.60)
最多: 连续获利次数 798.36 (4) 连续亏损次数 -469.60 (3)
平均: 连续获利 2 连续亏损 2

一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具 一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具

一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.com

Happy New Year Happy New Year

Happy New Year 2010

多币种指标 多币种指标

给您的脚本添加简短的描述（1-2句子）

ZeroLevel.mq4 ZeroLevel.mq4

The script make TakeProfit and StopLoss on price, where total profit for all of the opened positions will have non-negative.