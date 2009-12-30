请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Strategy Tester Report
RSI 快速模式 QQE V01
AlpariUK-Demo (Build 225)
|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|4 小时图 2008.12.01 00:00 - 2009.12.29 20:00 (2008.12.01 - 2009.12.30)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|a=1.2; b=43.2365; c=50.2589; Lots=0.1; slippage=3; diancha=10; kuisun=100; maxlots=1; SL=2000; duan_sl=20; TP=20000; MT4LevelStopReversevB0设置=" MT4-LevelStop-Reverse-vB0设置"; UseATRMode=true; NonATRStopPips=1800; ATRPeriod=9; ATRMultiplier=2; ATRSmoothing=0; UpArrowColor=DodgerBlue; DnArrowColor=OrangeRed; ArrowDistance=0;
|经测试过的柱数
|2670
|用于复盘的即时价数量
|12775300
|复盘模型的质量
|n/a
|输入图表错误
|420
|起始资金
|1000.00
|总净盈利
|2036.62
|总获利
|3628.03
|总亏损
|-1591.41
|盈利比
|2.28
|预期盈利
|61.72
|绝对亏损
|313.77
|最大亏损
|770.07 (26.06%)
|相对亏损
|43.07% (519.12)
|交易单总计
|33
|卖单 (获利百分比)
|29 (55.17%)
|买单 (获利百分比)
|4 (50.00%)
|盈利交易(占总百分比)
|18 (54.55%)
|亏损交易(占总百分比)
|15 (45.45%)
|最大:
|获利交易
|743.33
|亏损交易
|-200.00
|平均:
|获利交易
|201.56
|亏损交易
|-106.09
|最大:
|连续获利金额
|4 (798.36)
|连续亏损金额
|3 (-469.60)
|最多:
|连续获利次数
|798.36 (4)
|连续亏损次数
|-469.60 (3)
|平均:
|连续获利
|2
|连续亏损
|2
一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具
一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.comHappy New Year
Happy New Year 2010
多币种指标
给您的脚本添加简短的描述（1-2句子）ZeroLevel.mq4
The script make TakeProfit and StopLoss on price, where total profit for all of the opened positions will have non-negative.