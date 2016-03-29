它的计算算法十分类似于随机振荡器指标。数值高于 80 表示超买, 数值低于 20 表示超卖。



计算公式取自网站 http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/Default.aspx?name=DSS%3A+Double+Smoothed+Stochastics+(Bressert)

描述

William Blau 和 Walter Bressert 先后发表了一个版本的双平滑随机振荡器。两重指数平滑均线用于拉平输入值 (最高价, 最低价和收盘价), 类似于著名的随机振荡器公式。



计算

根据 Bressert 计算 DSS 指标类似于随机振荡器。

1.) 分子: 在当前收盘价和已形成的周期最低价之间的第一个差值。分母: 此处是计算出的已形成的周期最高价减去最低价之间的差值。现在已计算出分子和分母的商, 指数平滑再乘以100。

2.) 这个方法类似 1.), 略微的区别是, 现在使用最新计算的价格序列1.) 中的价格。

参数

可调周期长度可从 2 到 500 间选择。最常用设置的周期长度范围为 5 至 30。此外, 指标可以在间隔 1 到 50 间进行平滑。有意义的平滑值位于短线范围。



解释

DSS 的应用可与随机振荡器方法相媲美。相应地, 数值高于 70 或 80 必须视为超买, 数值低于 20 或 30 为超卖。DSS 上升高于中线应视为多头, DSS 跌过其中线则为空头。