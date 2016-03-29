代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

变化指数 - MetaTrader 4脚本

Ilnur Iksanov | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
4964
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

目前, 最流行的代表的分形时间函数就是金融时间序列. 这些序列的分形结构广为人知并且

根据 Mandelbrot 所说, 有一个市场流行的著名理论, 股票与货币市场的波动与时间的尺度

和价格本身是没有关系的. 通过观察图表的外观, 一个人无法说出这些信息是来自周图, 日图还是小时图» [1].

通常, 为了确定分形的维度, 会计算 Hurst 指数 [2]. 然而, 为了可信地计算这个指数, 需要大量的数据

(~ 10^3), 这对交易趋势时间来说太多了.

作者 [1] 提出了分形的特点 - 变化指数(m) 与通用分形纬度很接近. 与

Hurst 指数相比, 它所需信息数量要低两个数量级. 这使得我们可以使用少量数据

就能预测价格序列的动态. 如果m < 0.5, 可以认为是趋势 而 m > 0.5 - 平缓市场.

这里提出的计算变化指数的指标数据间隔长度为 2^n. "n" 参数由用户指定.

指标应用的通用规则如下:

  • 如果指标值小于0.5, 意味着市场处于有趋势的状态.
  • 数值很小则经常表示当前趋势就要结束 (要有修正了).
  • 如果指标值大于0.5, 表示市场处于平缓状态.
  • 数值越高表示可能要开始一个可观的趋势了.
  • 如果指标值接近 0.5, 表示市场状态不明.

参考文献:

1. M.M. Dubovikov 及其他. Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.

2. Edgar E. Peters, 分形市场分析(Factal Market Analysis)投资与经济的应用混沌理论(Applying Chaos Theory to Investment and Economics), John Wiley & Sons, 2003.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8464

净值与余额的指标 净值与余额的指标

本指标所画的是根据账户历史数据而来的净值和余额图表, 它也使用了当前持有的仓位并在实时中更新图表.

OrdersSuite 修订版 1 OrdersSuite 修订版 1

函数用于处理现货货币对, 现货黄金和现货白银的订单, 具有错误处理。修订版 1: OrderModify2() & OrderProcess() 调整, OrderProcess() & OrderSend2() 增强。

Bill Williams. 混沌理论. 市场的第一维度 Bill Williams. 混沌理论. 市场的第一维度

根据市场第一维度的EA.

可视启动 可视启动

代码/方法用于测试重绘指标, 以 FxmFish 为例