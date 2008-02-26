代码库部分
DT_ZZ_optimized - MetaTrader 4脚本

这种简单直接的 DT_ZZ指标优化被许多交易者使用。该指标 DT_ZZ也是著名指标 ZUP.的一部分。计算逻辑没有改变，所以优化变量的行为应该与原始的相同。其他的优化变量会与原来版本的外部柱产生冲突。 这这个版本的优势在于测试时指标的调用。原始版本需要计算时间‘；这个版本与测试是同时的。不过，使用该标加载电脑源代码的效率要低。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7365

