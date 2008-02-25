请观看如何免费下载自动交易
Indicator of Volatility Change
有很多方法测量波动.其中一个方法就是对于中心周期返回的标准离差.有时波动在短时间周期 (例如,6天)会与长时间周期 (例如,100天)的波动相关.这个指标能够计算短波动 Vol_short 和长波动的 Vol_long关联.
标准离差不是来自收盘价的差别,而是来自当前天收盘价和前一天收盘价的相关计算: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k 表示波动改变的周期.
|
Vol_change=Vol_short/Vol_long
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7634
