Vol_change=Vol_short/Vol_long



有很多方法测量波动.其中一个方法就是对于中心周期返回的标准离差.有时波动在短时间周期 (例如,6天)会与长时间周期 (例如,100天)的波动相关.这个指标能够计算短波动和长波动的关联.标准离差不是来自收盘价的差别,而是来自当前天收盘价和前一天收盘价的相关计算: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].