DeMark Trendline Trader - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4984
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
作者: Kara Software Corp
DeMark Trendline Trader 指标.
DeMark Trendline Trader 指标.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7902
