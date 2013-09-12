Chaikin振荡器(CHO) 是Accumulation/Distribution移动平均的差值。

“这个震荡指标的概念基于三个主要论点。



第一：如果一个股票或者指数的收盘价高于日间平均价（计算平均价：[max+min]/2），意味着这是积累的一天。股票或指数的收盘价越是接近最高价，积累越积极。反之，如果一个股票的收盘价比日间均价低，这意味着分散正在发生。收盘价越是接近最低价，分散越是积极。 第二：稳定的价格增长伴随着交易量的增加和交易量的强势积累。交易量犹如供给市场的燃料，成交量下降伴随着价格上升，显示出没有足够多的燃料来维系升势。

反之，价格的暴跌通常伴随着低成交量，最终以机构投资者的恐慌性抛售结束。因此，我们首先看到成交量的上升，然后价格暴跌伴并随着交易量的下降，最终市场接近底部，某种积累正在发生。 第三：通过Chaikin震荡指标，你可以追踪进出市场的资金量。比较量价的动态关系，你可以发现市场短期和中期的高位和底部。



由于没有完全正确的技术分析方法，我建议你将这个指标同其他技术指标结合起来使用。如果你将Chaikin震荡指标和其他一些指标，如，基于21天移动平均的包络线和一些超买/超卖指标结合起来使用，短期和中期的可靠性会大大提高。<br0/

最重要的信号产生在当价格达到最大或最小值区域（尤其是在超买/超卖指标上），但是Chaikin震荡没有超过它的前值，因此它将反转。



和中期趋势运动方向一致的信号比逆势运动的更加可靠。

事实上，振荡指标确认的新高和新低并不意味着价格会超着那个方向运动。我认为这不重要。

另一种使用Chaikin震荡指标的方法如下：指标方向的变化发出买入或卖出信号，但仅仅当这个变化和价格趋势方向一致时。例如，如果股票的价格在上升并且在90日均线之上，那么指标在负值区域的上升曲线可以被认为是买入信号（股票的价格必须高于90均线，而不是低于）。



指标在正值区域（大于零）的下降曲线可以被认为是卖出信号，但是股票价格必须低于收盘价的90日均线。”

Chaikin震荡指标



计算：



计算Chaikin振荡指标，你必须将Accumulation/Distribution指标周期为3的指数移动平均，减去其周期为10的指数移动平均。

CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)



其中：

