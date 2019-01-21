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Exp_Slow-Stoch_Duplex - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置。 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：
- 名称以 L 开头的那些是用于管理多头持仓的输入参数;
- 那些以 S 开头的是管理空头持仓的输入参数。
//+----------------------------------------------+ //| 管控多头交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L 魔幻数字 input double L_MM=0.1; //L 每笔交易所占用的存款份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| 管控空头交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 魔幻数字 input double S_MM=0.1; //S 每笔交易所占用的存款份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
这两套交易系统使用不同的魔幻数字，且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 相同的交易系统，在上涨和下跌的市场中进行交易通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应首先测试一个交易系统，使用开关禁用第二个交易系统。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许多头入场 input bool L_PosClose=true; //L 允许多头离场
在那之后，对第二个系统执行相同的操作。
若令 EA 运行，您应将已编译的指标文件 Slow-Stoch.ex5 放入 终端_数据_文件夹\MQL5\Indicators 中。
以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。
图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。
2017 年 EURAUD H8 的测试结果：
图例2. 测试结果图表
图例3. 图表上非对称设置的交易示例。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23141
扁平通道
简要描述;Normalized_Volume
标准化成交量指标