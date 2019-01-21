两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置。 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：

名称以 L 开头的那些是用于管理多头持仓的输入参数; 那些以 S 开头的是管理空头持仓的输入参数。

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两套交易系统使用不同的魔幻数字，且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 相同的交易系统，在上涨和下跌的市场中进行交易通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应首先测试一个交易系统，使用开关禁用第二个交易系统。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

在那之后，对第二个系统执行相同的操作。

若令 EA 运行，您应将已编译的指标文件 Slow-Stoch.ex5 放入 终端_数据_文件夹\MQL5\Indicators 中。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。









图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。

2017 年 EURAUD H8 的测试结果：





图例2. 测试结果图表













图例3. 图表上非对称设置的交易示例。