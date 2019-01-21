代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Slow-Stoch_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2966
等级:
(16)
已发布:
已更新:
Exp_Slow-Stoch_Duplex.mq5 (22.59 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Slow-Stoch.mq5 (16.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置。 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：

  1. 名称以 L 开头的那些是用于管理多头持仓的输入参数;
  2. 那些以 S 开头的是管理空头持仓的输入参数。
//+----------------------------------------------+
//| 管控多头交易的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L 魔幻数字
input double  L_MM=0.1;             //L 每笔交易所占用的存款份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式
//+----------------------------------------------+
//| 管控空头交易的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 魔幻数字
input double  S_MM=0.1;             //S 每笔交易所占用的存款份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

这两套交易系统使用不同的魔幻数字，且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 相同的交易系统，在上涨和下跌的市场中进行交易通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应首先测试一个交易系统，使用开关禁用第二个交易系统。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许多头入场
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许多头离场

在那之后，对第二个系统执行相同的操作。

若令 EA 运行，您应将已编译的指标文件 Slow-Stoch.ex5 放入 终端_数据_文件夹\MQL5\Indicators 中。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。


图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。

图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。

2017 年 EURAUD H8 的测试结果：

图例2. 测试结果图表

图例2. 测试结果图表



图例3. 图表上非对称设置的交易示例。

图例3. 图表上非对称设置的交易示例。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23141

扁平通道 扁平通道

简要描述;

Normalized_Volume Normalized_Volume

标准化成交量指标

MACD_MFI MACD_MFI

依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - 基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标判定的超买/超卖区域进行交易。