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XFisher_org_v2_Candle_Alerts - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v2_Candle 指标，在交易信号来临时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可能的信号选项:
- 烛形突破零线;
- 烛形移动方向改变;
- 超买或者超卖水平被突破;
- 退出超买或者超卖区域.
用于激活信号的输入参数:
input uint NumberofBar=1; // 信号激活的柱编号 input bool SoundON=true; // 启用提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒的数量 input bool EMailON=false; // 启用邮件发送信号 input bool PushON=false; // 启用把信号发送到移动设备
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. XFisher_org_v2_Candle_Alerts indicator. 柱形图移动方向改变
图 2. XFisher_org_v2_Candle_Alerts. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22905
GlamTrader
使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标的 EA 交易。XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
XFisher_org_v2_Candle_Alert 指标，对超买/超卖区域的背景进行了填充，而且对于它们之间的通道也进行了填充。