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Gaps OHLC - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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这个指标在柱形图上显示了差距。差距相当于当前柱的开盘价与前一个柱的最低价/最高价之间的差距。

这个工具对于不能连续交易的交易品种，例如股票，是最有效的。

Gaps OHLC

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22902

XFisher_org_v2_Candle_Alerts XFisher_org_v2_Candle_Alerts

XFisher_org_v2_Candle 指标在交易信号来临时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可用的信号选项

GlamTrader GlamTrader

使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标的 EA 交易。

Lego EA Lego EA

这个EA交易组合了来自几个指标的信号。它也可以只使用某个指标。

Exp_FineTuningMACandle_Duplex Exp_FineTuningMACandle_Duplex

基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统 (用于买入和卖出仓位) , 可以在一个 EA 交易中使用不同方法配置。