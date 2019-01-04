两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都是基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:

名字中以L开头的是用于管理买入仓位的输入参数; 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两个交易系统使用了不同的幻数，所以绝对相互独立。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

就这样，对第二个系统也是一样。

为了使 EA 正确运行，应当把编译好的 RJTX_Matches_Smoothed.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。









图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表













图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子