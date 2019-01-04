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EA

Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex.mq5 (21.31 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RJTX_Matches_Smoothed.mq5 (22.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都是基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:

  1. 名字中以L开头的是用于管理买入仓位的输入参数;
  2. 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+
//| 用于买入操作的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L 幻数
input double  L_MM=0.1;             //L 交易占的存款比例
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数计算方法
//+----------------------------------------------+
//| 用于卖出操作的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 幻数
input double  S_MM=0.1;             //S 交易所占存款比例
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数计算方法

这两个交易系统使用了不同的幻数，所以绝对相互独立。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许买入仓位进场
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许退出买入仓位

就这样，对第二个系统也是一样。

为了使 EA 正确运行，应当把编译好的 RJTX_Matches_Smoothed.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。


图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表



图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子

图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22882

Exp_FineTuningMACandle Exp_FineTuningMACandle

基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统

BITEX.ONE MarketMaker BITEX.ONE MarketMaker

这个市场标记机器人用于交易期货和交换加密货币合约

SignalTable_Sar_WPR_MA SignalTable_Sar_WPR_MA

这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。

LBS LBS

操作止损挂单。这个EA交易使用了iATR (平均真实范围, ATR) 指标