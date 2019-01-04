基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的方向改变（会显示五角星表示颜色改变），就生成交易信号。

这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 指标文件才能运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。









图 1. 图表上交易的例子

在 GBPJPY D1 2017 年的测试结果:





图 2. 测试结果图表