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Exp_i-KlPrice_Vol_Direct - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的方向改变（会显示五角星表示颜色改变），就生成交易信号。
这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 指标文件才能运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。
图 1. 图表上交易的例子
在 GBPJPY D1 2017 年的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22871
Bago EA
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。Exp_i-KlPrice_Vol
基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统
BITEX.ONE MarketMaker
这个市场标记机器人用于交易期货和交换加密货币合约Exp_FineTuningMACandle
基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统