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EA

Exp_i-KlPrice_Vol_Direct - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_i-KlPrice_Vol_Direct.mq5 (18.07 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
i-KlPrice_Vol_Direct.mq5 (32.71 KB) 预览
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基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的方向改变（会显示五角星表示颜色改变），就生成交易信号。

这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 指标文件才能运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。


图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在 GBPJPY D1 2017 年的测试结果:

 图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22871

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这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。

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