思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。

原始描述:

Bago 系统可以分类为跟随趋势的交易系统，它是基于ema5 和 ema12的交叉。当在小时图表上正确使用时，它能够抓住每日100点以上的波动。

使用小数量的ema可以使 Bago 系统更加敏感，能够生成随后10到20分钟的早期信号，也可能生成很多错误信号导致交易者爆仓。所以 Bago 系统的过滤器非常重要。

而 Bago 系统是一种非常自由的系统，再整合两个好的过滤器就可以使计算机程序信号有更高的成功率。这个程序就是开发用于研究这种可能的。

生成一个粗Bago信号的机制很简单：ema5与ema12在相同方向上交叉，并且RSI21与50水平交叉。为了找出真实的信号，我们需要注意环境：价格在哪里以及什么时候发生交叉。

把 Vegas 通道整合到 Bago 系统的最大意义在于, 通道以及它的斐波那契线把原有的二维平面变成了扭曲的二维空间。扭曲的价格趋势现在有了坐标。在这个坐标系统中，我们可以看到更加准确的进场和出场。

所以，这个程序将首先构建简单的规则，关于原始信号如何生成，然后会增加规则来过滤那些信号。那些新的规则将会作为参数来量化，这样它们就能根据输出的结果来简单地修改和优化。

说得够多了，现在开始实践吧。

下面的图片显示了柱#2和柱#1上用于开启买入的所有的指标值:

图 1. 在柱 #2 的指标值





图 2. 柱 #1 上的指标值





这里是在 EURUSD H1 上测试看起来的样子:

首先我单独为买入和卖出进行了测试，然后是组合在一起再测试。

图 3. 只有卖出的测试

图 4. 只有卖出测试

图. 5. 同时启用买入和卖出的测试