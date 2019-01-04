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Bago EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。
原始描述:
Bago 系统可以分类为跟随趋势的交易系统，它是基于ema5 和 ema12的交叉。当在小时图表上正确使用时，它能够抓住每日100点以上的波动。
使用小数量的ema可以使 Bago 系统更加敏感，能够生成随后10到20分钟的早期信号，也可能生成很多错误信号导致交易者爆仓。所以 Bago 系统的过滤器非常重要。
而 Bago 系统是一种非常自由的系统，再整合两个好的过滤器就可以使计算机程序信号有更高的成功率。这个程序就是开发用于研究这种可能的。
生成一个粗Bago信号的机制很简单：ema5与ema12在相同方向上交叉，并且RSI21与50水平交叉。为了找出真实的信号，我们需要注意环境：价格在哪里以及什么时候发生交叉。
把 Vegas 通道整合到 Bago 系统的最大意义在于, 通道以及它的斐波那契线把原有的二维平面变成了扭曲的二维空间。扭曲的价格趋势现在有了坐标。在这个坐标系统中，我们可以看到更加准确的进场和出场。
所以，这个程序将首先构建简单的规则，关于原始信号如何生成，然后会增加规则来过滤那些信号。那些新的规则将会作为参数来量化，这样它们就能根据输出的结果来简单地修改和优化。
说得够多了，现在开始实践吧。
下面的图片显示了柱#2和柱#1上用于开启买入的所有的指标值:
图 1. 在柱 #2 的指标值
图 2. 柱 #1 上的指标值
这里是在 EURUSD H1 上测试看起来的样子:
首先我单独为买入和卖出进行了测试，然后是组合在一起再测试。
图 3. 只有卖出的测试
图 4. 只有卖出测试
图. 5. 同时启用买入和卖出的测试
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22870
基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统XFisher_org_v2_Candle_HTF
在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标
基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统BITEX.ONE MarketMaker
这个市场标记机器人用于交易期货和交换加密货币合约