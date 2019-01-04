基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果在超买/超卖水平有突破，就生成信号。因为有两个水平线，每隔水平都有它自己的位置和自己的幻数以及突破的大小设置:

input uint Magic1= 555 ; input uint Magic2= 777 ; input double MM1= 0.1 ; input double MM2= 0.2 ;

这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol.ex5 指标文件才能正确运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 EURUSD H6 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表