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EA

Exp_i-KlPrice_Vol - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_i-KlPrice_Vol.mq5 (21.17 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
i-KlPrice_Vol.mq5 (29.02 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果在超买/超卖水平有突破，就生成信号。因为有两个水平线，每隔水平都有它自己的位置和自己的幻数以及突破的大小设置:

input uint Magic1=555;            //正常信号订单的幻数
input uint Magic2=777;            //强信号订单的幻数
input double MM1=0.1;             //一次交易所占的存款比例 (正常信号)
input double MM2=0.2;             //一次交易所占的存款比例 (强信号)

这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol.ex5 指标文件才能正确运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 EURUSD H6 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22869

XFisher_org_v2_Candle_HTF XFisher_org_v2_Candle_HTF

在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标

XFisher_org_v1_Candle_HTF XFisher_org_v1_Candle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1_Candle 指标

Bago EA Bago EA

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。

Exp_i-KlPrice_Vol_Direct Exp_i-KlPrice_Vol_Direct

基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统