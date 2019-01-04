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Exp_i-KlPrice_Vol - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果在超买/超卖水平有突破，就生成信号。因为有两个水平线，每隔水平都有它自己的位置和自己的幻数以及突破的大小设置:
input uint Magic1=555; //正常信号订单的幻数 input uint Magic2=777; //强信号订单的幻数 input double MM1=0.1; //一次交易所占的存款比例 (正常信号) input double MM2=0.2; //一次交易所占的存款比例 (强信号)
这个EA交易需要编译好的 i-KlPrice_Vol.ex5 指标文件才能正确运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的例子
在 2017 年 EURUSD H6 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22869
XFisher_org_v2_Candle_HTF
在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标XFisher_org_v1_Candle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1_Candle 指标
Bago EA
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。Exp_i-KlPrice_Vol_Direct
基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统