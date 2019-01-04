这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。

基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统

两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。