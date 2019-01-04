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BITEX.ONE MarketMaker - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个机器人只在 www.bitex.one 加密货币交换市场工作。它会根据市场深度价格或者指导（从其它加密货币交易市场取得的合约价格）来设置指定数量的买入和卖出订单。这里的思路是从实际合约价格和折扣的不及时性来赚钱，交易所会支付所提供的流动性（为了交易限价单）。这个机器人的一个优点是它使用完全异步的模式来执行交易。
图1. 实例机器人，订单设置为 max_pos=100, shift=0.001, level_count=3
输入参数的描述:
- magic_number - 机器人 ID. 如果有多个机器人，就要确保给每个机器人的ID挨个加100，如果第一个机器人的 magic_number = 100, 那么后面的应该含有的是 magic_number = 200, 300, 400, 等等。
- price_type - 价格的类型, 与使用哪种价格来计算设置订单相关。1 - 价格来自于所交易交易品种的市场深度, 2 - 市场合约价格, 3 - 合约索引价格.
- max_pos - 每个EA交易中合约的数量.
- shift - 第一个订单相对于市场价格（以紫色标记）的偏移它是以绝对价格值的比例来设置的，例如，如果 shift = 0.001 而市场价格 = 6600, 则最近的买入和卖出请求的价格就距离当前市场价格上方和下方 6.6 个价格点(参见图 1)
- level_count - 报价水平的数量. 每个随后的请求都相对之前的请求偏移'shift'值.
图 2. 进行的交易
图 3. 来自策略测试器的净值，BTCUSD, 真实分时, 79 ms 延迟, BTC 中的利润
图 4. 来自策略测试器的统计，BTCUSD, 真实分时, 79 ms 延迟, BTC 中的利润
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22875
Exp_i-KlPrice_Vol_Direct
基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统Bago EA
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。
Exp_FineTuningMACandle
基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex
两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。