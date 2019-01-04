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FineTuningMACandle_Chl_HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 FineTuningMACandle_Chl.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹。
图 1. FineTuningMACandle_Chl_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22818
SignalTable_Sar_RSI_MA
这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号Round_Levels_XN
Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线
XFisher_org_v1
含有额外平滑的 Fisher 指标， 用来避免主线和信号线的错误交叉。Doubler
同时开启反向的仓位