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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，应当把 HLCrossSigForWPR.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. HLCrossSigForWPR_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22711
BestInterval
这个开发库用于计算最佳的交易时间段。Price_Momentum_Oscillator
价格动量振荡指标
RJTX_Matches_Smoothed_Alert
包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx
RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知输入变量可以替换显示的指标符号