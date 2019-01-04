这个开发库用于计算最佳的交易时间段。

包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知输入变量可以替换显示的指标符号