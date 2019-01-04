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HLCrossSigForWPR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
HLCrossSigForWPR.mq5 (31.48 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
HLCrossSigForWPR.mq5 (31.48 KB) 预览
HLCrossSigForWPR_HTF.mq5 (32.21 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行，应当把 HLCrossSigForWPR.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. HLCrossSigForWPR_HTF 指标

图 1. HLCrossSigForWPR_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22711

BestInterval BestInterval

这个开发库用于计算最佳的交易时间段。

Price_Momentum_Oscillator Price_Momentum_Oscillator

价格动量振荡指标

RJTX_Matches_Smoothed_Alert RJTX_Matches_Smoothed_Alert

包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知输入变量可以替换显示的指标符号