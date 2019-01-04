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Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，应当把 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹。
图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22690
i-KlPrice_Vol
i-KlPrice 振荡指标, 使用了交易量RSI_MA
RSI MA 指标
MA_Of_CCI
MA of CCI 指标Peceptron_Mult
多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。