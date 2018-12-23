真实作者:

Bigeev Rustem

HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响。

此指标显示开仓价位，设置停止价位，尾随停止和止盈的价位，对于交易者执行交易毫无疑问。 避免交易时的心理和情感影响是在市场中盈利的关键因素。

输入:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int RSI_Period= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input int HLine= 60 ; input int LLine= 40 ;

显示指标的元素:



上下箭头是用于开立相应持仓的信号; 十字准线上的圆圈是放置初始止盈的点位; 圆点用于确定判断的趋势。 如果价格不断突破这些点位，那么只要有可能，就应该保持这笔持仓。 如果点位呈现长期的“走廊”，则是获利了结的时刻; 钻石是止损和追踪停止的界限。







图例 1. HLCrossSigForRSI 指标

