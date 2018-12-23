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真实作者:
Bigeev Rustem
HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响。
此指标显示开仓价位，设置停止价位，尾随停止和止盈的价位，对于交易者执行交易毫无疑问。 避免交易时的心理和情感影响是在市场中盈利的关键因素。
输入:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; //突破范围的区间; 值越大，信号越晚且越罕见 input int MA_Period=21; //Heiken Ashi 变量周期。 作为附加过滤器 input int Risk=0; //最高风险点数，用于根据最接近的 MAX/MIN 等级计算入场价位 input int ATR_Period=120; //АТR 周期。 用于计算波动性。 input double Q=0.7; //放置止盈的参数。 - 止损率。 如果 =1, 止盈 = 止损 input int RSI_Period=12; //RSI 周期。 作为附加过滤器 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //RSI price input int HLine=60; //RSI 的停止上边界信号线 input int LLine=40; //RSI 的停止下边界信号线
显示指标的元素:
- 上下箭头是用于开立相应持仓的信号;
- 十字准线上的圆圈是放置初始止盈的点位;
- 圆点用于确定判断的趋势。 如果价格不断突破这些点位，那么只要有可能，就应该保持这笔持仓。 如果点位呈现长期的“走廊”，则是获利了结的时刻;
- 钻石是止损和追踪停止的界限。
图例 1. HLCrossSigForRSI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22643
XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert
用背景色填充并带 Hans_Indicator_x22_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
Linear_Regression_Slope
线性回归斜率指标GHLA_ST_Bar
Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标