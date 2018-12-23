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VR 唐奇安精简版 MT5 - MetaTrader 5脚本

Ричард Дончиан | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

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4.4 (451)
🤝 你好，我的朋友！很高兴在我的页面欢迎你！
我叫弗拉基米尔，20多年来一直致力于创建专业的交易工具。我所有的解决方案都完全基于我个人的想法和开发成果。对我来说，创建交易应用程序不仅仅是一份工作，更是一种真正的热情。每天，我都在测试最新的概念，并将它们融入交易机器人的独特算法中。
您是否需要真实账户的产品演示版本？ 在聊天中写信给我。
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VR 唐奇安精简版 是一款经典唐奇安通道。

它的主要优点是基于经典的趋势定义规则。 

向上趋势规则 - 新的局部高点和低点 超过 之前的

向下趋势规则 - 新的局部高点和低点 低于 之前的

在所有其它情况下，走势则为不确定或横盘。

优势

  • 判断趋势和横盘走势的最准确方法之一
  • 可调整编程的通道算法
  • 无重绘
  • 不像类似指标那样会有若干柱线的通道平移
  • 有效显示潜在的止损和止盈价位


VR 唐奇安精简版 是一款 发布于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 市场上的 VR 唐奇安指标经典版本的简化版

MetaTrader 4

MetaTrader 5

博客 (俄语)

博客 (英语)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22383

Skyscraper_Fix_Candle Skyscraper_Fix_Candle

蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标

XWPR_Histogram_Vol XWPR_Histogram_Vol

WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化

HLCrossSigForRSI_HTF HLCrossSigForRSI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标

RSI RFTL EA RSI RFTL EA

这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的