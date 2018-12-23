VR 唐奇安精简版 是一款经典唐奇安通道。

它的主要优点是基于经典的趋势定义规则。

向上趋势规则 - 新的局部高点和低点 超过 之前的。

向下趋势规则 - 新的局部高点和低点 低于 之前的。

在所有其它情况下，走势则为不确定或横盘。

优势

判断趋势和横盘走势的最准确方法之一

可调整编程的通道算法

无重绘

不像类似指标那样会有若干柱线的通道平移

有效显示潜在的止损和止盈价位



