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VR 唐奇安精简版 MT5 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Pastushak
- 显示:
- 5022
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
VR 唐奇安精简版 是一款经典唐奇安通道。
它的主要优点是基于经典的趋势定义规则。
向上趋势规则 - 新的局部高点和低点 超过 之前的。
向下趋势规则 - 新的局部高点和低点 低于 之前的。
在所有其它情况下，走势则为不确定或横盘。
优势
- 判断趋势和横盘走势的最准确方法之一
- 可调整编程的通道算法
- 无重绘
- 不像类似指标那样会有若干柱线的通道平移
- 有效显示潜在的止损和止盈价位
VR 唐奇安精简版 是一款 发布于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 市场上的 VR 唐奇安指标经典版本的简化版
博客 (俄语)
博客 (英语)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22383
Skyscraper_Fix_Candle
蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标XWPR_Histogram_Vol
WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化
HLCrossSigForRSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标RSI RFTL EA
这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的