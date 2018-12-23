BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图。

计算公式:

BullsBearsEyes Vol = ( BullsBearsEyes * 100 - 50) * Volume

出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算这种改进的振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些等级不再是永久性的. 两个等级使用相应的突破指示。

input int HighLevel2=+ 25 ; input int HighLevel1=+ 10 ; input int LowLevel1=- 10 ; input int LowLevel2=- 25 ;

在指标输入参数中，这些等级另外乘以 100 并平移源 BullsBearsEyes 的 50 水平，然后乘以每个指标逐笔报价的交易量。





图例 1. BullsBearsEyes_Vol 指标