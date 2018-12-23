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BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图。
计算公式:
BullsBearsEyes Vol = ( BullsBearsEyes * 100 - 50) * Volume
出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算这种改进的振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些等级不再是永久性的. 两个等级使用相应的突破指示。
input int HighLevel2=+25; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+10; // 超买等级 1 input int LowLevel1=-10; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-25; // 超卖等级 2
在指标输入参数中，这些等级另外乘以 100 并平移源 BullsBearsEyes 的 50 水平，然后乘以每个指标逐笔报价的交易量。
图例 1. BullsBearsEyes_Vol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22518
BullsBearsEyes_Vol_HTF
BullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项JBrainTrend1_HTF
JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项
AdaptiveRenko_Cld_HTF
AdaptiveRenko_Cld 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_UltraFatl_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 UltraFatl 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置