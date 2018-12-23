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Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标的信号。 如果直方图方向发生变化（五角星改变其颜色显示），当柱线收盘时会形成交易信号。
若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XWPR_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。
图例 1. 图表上的交易示例
测试结果 2017，EURJPY H4:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22481
Exp_VortexIndicator_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 VortexIndicator 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置Exp_ColorMETRO_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMETRO 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置
Exp_XWPR_Histogram_Vol
交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol 指标信号Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus
基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间