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EA

Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct.mq5 (15.51 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XWPR_Histogram_Vol_Direct.mq5 (30.86 KB) 预览
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交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标的信号。 如果直方图方向发生变化（五角星改变其颜色显示），当柱线收盘时会形成交易信号。

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XWPR_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。


图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURJPY H4:

 图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22481

Exp_VortexIndicator_Duplex Exp_VortexIndicator_Duplex

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 VortexIndicator 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置

Exp_ColorMETRO_Duplex Exp_ColorMETRO_Duplex

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMETRO 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置

Exp_XWPR_Histogram_Vol Exp_XWPR_Histogram_Vol

交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol 指标信号

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus

基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间