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Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间。 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，则立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用持仓按时离场 input uint nTime=1500; //持仓时间，以分钟为单位
若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 指标文件置于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 交易系统是 Exp_Hans_Indicator_Cloud_System EA 代码的进一步发展，它增加了固定持仓时间能力。
EA 的工作时间帧不高于 M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//Hans_Indicator_Cloud_System 指标时间帧
默认智能交易系统的输入参数已在下面显示的测试中使用。 没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
测试结果 2017，EURJPY M30:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22478
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus
基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间Exp_XWPR_Histogram_Vol
交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol 指标信号
Exp_Hans_Indicator_Cloud_System
交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号探索
使用Buy Stop 和 Sell Stop 挂单交易。 智能交易系统基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标