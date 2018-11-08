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TimeZonePivotsOpenSystem - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形，在通道限制之外的烛形根据趋势使用颜色标记，有趋势的烛形使用亮色填充，而与趋势相反的 - 使用深色填充。
图 1. TimeZonePivotsOpenSystem
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22407
Autotrader Momentum
这个 EA 交易会比较收盘价xMASumAvg
X MA 总和平均指标
WPR_Histogram_Vol_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 WPR_Histogram_Vol 指标。Harami_Alert
这个指标定义了Harami 模式，并且含有提醒、电子邮件和推送通知功能