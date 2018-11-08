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TimeZonePivotsOpenSystem - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形，在通道限制之外的烛形根据趋势使用颜色标记，有趋势的烛形使用亮色填充，而与趋势相反的 - 使用深色填充。

图 1. TimeZonePivotsOpenSystem

图 1. TimeZonePivotsOpenSystem

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22407

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这个 EA 交易会比较收盘价

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