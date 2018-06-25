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指标

BrainTrend2_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=7;
input uint NumberofBar=1;    // 信号的柱线编号
input bool SoundON=true;     // 启用报警
input uint NumberofAlerts=2; // 报警次数
input bool EMailON=false;    // 启用信号发信
input bool PushON=false;     // 启用推送信号至移动设备

图例1. 指标 BrainTrend2_V2

图例1. 指标 BrainTrend2_V2

图例2. 警报

图例2. 警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20838

抛硬币 抛硬币

依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。

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当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。

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指标 BrainTrend2Stop 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

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