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BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint ATR_Period=7; input uint NumberofBar=1; // 信号的柱线编号 input bool SoundON=true; // 启用报警 input uint NumberofAlerts=2; // 报警次数 input bool EMailON=false; // 启用信号发信 input bool PushON=false; // 启用推送信号至移动设备
图例1. 指标 BrainTrend2_V2
图例2. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20838
抛硬币
依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。InvertCandle_Plus
当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。
BrainTrend2Stop_HTF
指标 BrainTrend2Stop 在输入参数中提供了时间帧选择选项。Binario
处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。