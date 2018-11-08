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Skyscraper_Fix_Cld_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标运行，应当把 Skyscraper_Fix_Cld.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Skyscrape_Fix_Cld_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22373
Breakout_RSI
Breakout RSI 指标CCI_OBOS_With_Confirmation
使用确认功能的 CCI OBOS 指标
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。Average_True_Range_Bands
平均真实范围区带指标