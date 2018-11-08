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Average_True_Range_Bands - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
平均真实范围区带指标在真实平均范围基础上显示区带。
它有四个输入参数:
- ATR period - ATR 计算周期数
- Deviation - 偏移 (区带通道宽度)
- Calculating mode (计算模式)
- Close - 根据收盘价格
- High/Low - 根据最高价/最低价
- Show deviation line (显示偏差线)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22371
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。Skyscraper_Fix_Cld_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标
AhrensMACD
Ahrens MACDAhrensMA
Ahrens 移动平均指标