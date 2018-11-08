在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。

在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标