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没有使用“单纯”的价格来计算，而是使用可适应回溯平均过的价格来计算的RSI
RSI 的价格平均:
使用过滤过的（平均过的）价格的优点是一些错误信号在来源部分就被过滤掉了（通过价格的平均），这样在RSI计算过程中（错误信号）也就会被去除。另外，因为平均是可适应的，这也意味着RSI也是可适应的。
ALB 可以使用的平均:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
规范化区域:
加上这个区域是为了估算当前RSI值的"强度"以及可能的反转或者趋势的极限
用法 :
建议对参数做一些实验，但是RSI的用法还是和通常一样：或者使用斜率或者根据重要水平的交叉来做信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22236
ALB的随机振荡 - wnz
可适应回溯平均的随机振荡 - 含有规范化的区域Phase change index - JMA
Phase change index - JMA
ALB 平均的 RSI
可适应回溯平均的RSIalb 平均的随机振荡
可适应回溯平均的随机振荡