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指标会搜索没有影线的柱形，使用了 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 的绘图风格，当没有一条或者两条影线的时候，会在柱上画出对应颜色的柱形图：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22239
无影线箭头
这个指标会搜索没有一条或者两条影线的柱形。DRAW_ARROW 绘图风格.XRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts
XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知
JSatlCandle_Chl
JSatlCandle 指标，并含有两个彩色通道，它们是基于指标烛形最高价和最低价的标准差。JFatlCandle_Chl
JFatlCandle 指标，还包含了两个彩色通道，它们基于指标烛形最高价和最低价的标准差。