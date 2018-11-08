这个指标会搜索没有一条或者两条影线的柱形。DRAW_ARROW 绘图风格.

使用了两个指标缓冲区 - 一个用于没有上方影线的信号，而第二个用于通知没有下方影线。两种绘图风格都使用相同的标签 (画出影线的符号代码 parameter) 颜色设为不同。标签的代码可以在这里找到:

MetaEditor - MQL5 参考 - 搜索 "Wingdings"

在网站上: Wingdings

标签的偏移是由 Arrow shift 参数设置的。







