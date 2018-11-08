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无影线箭头 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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这个指标会搜索没有一条或者两条影线的柱形。DRAW_ARROW 绘图风格.

使用了两个指标缓冲区 - 一个用于没有上方影线的信号，而第二个用于通知没有下方影线。两种绘图风格都使用相同的标签 (画出影线的符号代码 parameter) 颜色设为不同。标签的代码可以在这里找到:

  • MetaEditor - MQL5 参考 - 搜索 "Wingdings"
  • 在网站上: Wingdings

标签的偏移是由 Arrow shift 参数设置的。


无影线箭头

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22246

XRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts XRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts

XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知

XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts

XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知

无影线彩色柱形图 无影线彩色柱形图

指标会搜索没有影线的柱形，使用了 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 的绘图风格

JSatlCandle_Chl JSatlCandle_Chl

JSatlCandle 指标，并含有两个彩色通道，它们是基于指标烛形最高价和最低价的标准差。