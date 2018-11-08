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Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex - MetaTrader 5EA
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基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 指标的两个完全一样的交易系统（用于买入和卖出交易），在单个EA中可以使用不同方式配置，并且能够根据这个交易系统之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:
- 名字中以L开头的是用于管理买入仓位的输入参数;
- 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+ //| 用于买入交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ magic numberinput uint L_Magic=777; //L 幻数 //+----------------------------------------------+ //| 用于卖出交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 幻数
这两个交易系统使用了不同的幻数，相互之间绝对独立。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许建立买入仓位 input bool L_PosClose=true; //L 允许建立卖出仓位
就这样，对第二个系统也是一样。
加入了一部分 EA 交易的输入参数用于管理建立仓位的交易量:
input uint L_TotalMMTriger=5; //L 用于计算止损的最近买入交易的数量 input uint L_LossMMTriger=3; //L 用于减少资金管理的亏损买入交易数量 input double L_SmallMM=0.01; //L 如果亏损的交易量 input double L_MM=0.1; //L 在正常交易中的交易量 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式
以及
input uint S_TotalMMTriger=5; //S 用于计算止损的最近卖出交易的数量 input uint S_LossMMTriger=3; //S 用于减少资金管理的亏损卖出交易数量 input double S_SmallMM=0.01; //S 如果亏损的交易量 input double S_MM=0.1; //S 正常交易中的交易量 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。
为了EA的运行，编译好的 JCCX.ex5 和 ColorSchaffJCCXTrendCycle.ex5 指标文件应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子
在2017年 GBPUSD H8 上的测试结果
图 2. 测试结果图表
图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22219
在一个EA中包含两个完全一样的基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标信号的交易系统（用于买入和卖出交易），它们可以以不同方式配置，并且可以根据各个系统最近交易的结果来调整即将到来交易的交易量。JFatlCandle_Chl
JFatlCandle 指标，还包含了两个彩色通道，它们基于指标烛形最高价和最低价的标准差。
Toby Crabel NR 模式指标Super_Smoother
Ehlers SuperSmoother 指标