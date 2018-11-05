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Fractal_Bar_Indicator - MetaTrader 5脚本

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分形柱线指标是一款基于比较价格和分形的信号指标。

它没有可调参数。

计算:

  • 如果收盘价超过最后的向上分形，则放置 绿色 标签
  • 如果收盘价低于最后的向下分形，则放置 红色 标签
  • 否则，使用 灰色 标签

向上分形是超过左、右侧两根相邻柱线最高价的高点。
向下分形是低于左、右侧两根相邻柱线最低价的低点。

最后检测到的上、下分形被认为是最后一个。

下图显示价格图表上的分形指标:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22081

Modified_Advance_Decline_Line Modified_Advance_Decline_Line

改编版晋升下降线指标

专业 v3 专业 v3

挂单网格。 EA 采用 iADX（平均方向运动指数，ADX）指标。

Double_Smoothed_MACD_Stochastic Double_Smoothed_MACD_Stochastic

双重平滑的 MACD 随机指标

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